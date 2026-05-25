Cierra temporada en el Deportivo Gámez Sumarán con nuevos campeones en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Con emocionantes encuentros y nuevos campeones, concluyó la temporada de torneos en el Deportivo Gámez Sumarán, donde se disputaron las finales de distintas categorías.

Campeones de la temporada

Los equipos Ositos Cariñositos, Timotis FC, Diablos Vallejo y Scrap FC se coronaron campeones en las categorías Segunda B, Tercera, Copa y Recopa, respectivamente, tras imponerse en los partidos decisivos.

Un cierre emocionante

Durante la competencia, varios conjuntos lograron sorprender por el nivel mostrado a lo largo de la temporada, consolidándose como protagonistas dentro de sus categorías.

Con el cierre de estos torneos, se da por concluida una nueva etapa deportiva en este tradicional espacio futbolístico, donde continuamente participan equipos locales de distintas edades.

Fomento del deporte en la comunidad

Organizadores destacaron que se seguirá impulsando la promoción del deporte en la ciudad, fomentando la participación y convivencia entre niños, jóvenes y adultos a través de futuras competencias.