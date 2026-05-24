Gachupín y Pepe sin aflojar el paso

Frontera, Coahuila 24 de Mayo 2026.- Tocando puertas y dialogando directamente con la ciudadanía, el Dr. Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06, junto a su suplente, el maestro Pepe Cerda, mantienen intensos recorridos por distintos sectores de Múzquiz y ciudad Frontera.

Durante su visita a Minas de Barroterán y Minas La Florida, en la Villa de las Esperanzas, Gachupín agradeció el cálido recibimiento de las familias de la región minera y reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la gente, escuchando sus necesidades y gestionando soluciones reales para las comunidades.

Mientras tanto, el maestro Pepe Cerda visitó la tradicional pulga de la colonia Guadalupe Borja, en Frontera, donde convivió con comerciantes, trabajadores y familias, fortaleciendo el contacto cercano con la ciudadanía.

También en las colonias Felipe Pescador y Ampliación La Sierrita las familias escucharon las propuestas de la fórmula PRI-UDC y también compartieron sus inquietudes sobre seguridad, servicios públicos y oportunidades de desarrollo.

"Somos un estado fuerte, somos gente trabajadora y somos gente buena", expresó la fórmula PRI-UDC durante los encuentros realizados en ambos municipios.

Acciones de la fórmula PRI-UDC

En cada recorrido y reunión se genera un diálogo abierto con preguntas, respuestas y propuestas, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía y atendiendo temas prioritarios para las familias del Distrito 06.