El voto útil es por la seguridad: Esra

Monclova, Coah.- Esra Cavazos del Bosque y Glenda Suárez, candidata y suplente a la Diputación Local por el Distrito 5 de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI–UDC, continúan fortaleciendo su campaña con recorridos y visitas domiciliarias en el norte de Monclova, donde han logrado sumar simpatías y respaldo ciudadano.

Acompañadas por un entusiasta equipo de voluntarios, este domingo realizaron actividades de "toca toca" y reuniones en las colonias Elsa Hernández y Petrolera, donde saludaron a decenas de familias que escucharon sus propuestas y expresaron su apoyo rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

Esra Cavazos destacó el recibimiento de la ciudadanía y aseguró sentirse motivada por las muestras de confianza que ha encontrado durante sus recorridos.

"La gente sale a las banquetas para escucharnos, nos permiten compartirles nuestras propuestas y colocar nuestra publicidad. Eso nos confirma que existe confianza en nuestro proyecto y en el trabajo que hemos venido realizando", expresó.

Esra Cavazos y Glenda Suárez realizan recorridos en colonias de Monclova.

La candidata reiteró su llamado al "voto útil" con la Alianza Ciudadana por la Seguridad, señalando que la participación social será determinante para mantener la tranquilidad y estabilidad de Coahuila.

Por su parte, la suplente Glenda Suárez afirmó que la campaña ha sido muy positiva gracias al ánimo de los equipos ciudadanos y a la cercanía con diversos sectores de la población.

"Nos ha ido muy bien. Tenemos un equipo muy echado para adelante y muy animoso. Visitamos distintos sectores y atendemos invitaciones de reuniones familiares y grupos de amigas que desean escucharnos y dialogar con nosotras", comentó.

La candidata destaca la confianza de los ciudadanos en su propuesta.

Glenda Suárez destacó que uno de los sectores con mayor participación ha sido el de maestras jubiladas y adultos mayores, quienes han manifestado preocupación por la seguridad de sus familias y negocios.

"Ellas reconocen que en Coahuila existe tranquilidad y seguridad gracias al trabajo que se ha realizado. Tener seguridad significa tener libertad para salir, emprender y vivir con tranquilidad, algo que lamentablemente en otros estados no se puede hacer con la misma confianza", señaló.

Finalmente, la suplente expresó sentirse orgullosa de formar parte del proyecto encabezado por Esra Cavazos, de quien destacó su preparación, disciplina y compromiso social.

"Estoy muy orgullosa de apoyarla porque conozco sus valores, su integridad y su capacidad de trabajo. Estoy segura de que hará un gran papel representando a la ciudadanía", concluyó.