Vecinos golpean a presunto ladrón en Ciudad Acuña y desatan debate en redes

Ciudad Acuña, Coahuila.– A través de redes sociales fue difundido un video en el que vecinos de una colonia de la ciudad agreden físicamente a un presunto delincuente, luego de sorprenderlo aparentemente cometiendo un robo.

Video de la agresión

De acuerdo con la información difundida, una mujer fue quien encaró y golpeó al sujeto, mientras otros habitantes del sector mostraban su molestia ante los constantes hechos delictivos registrados en la zona.

Aunque elementos de seguridad arribaron posteriormente al lugar para controlar la situación, la inconformidad de los vecinos era evidente, al señalar que en repetidas ocasiones las personas detenidas recuperan su libertad y vuelven a delinquir.

Reacciones de los habitantes

Habitantes del sector manifestaron su hartazgo por los robos y pidieron a las autoridades aplicar sanciones más severas, así como penas más prolongadas para quienes reinciden en este tipo de delitos.

El caso generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la desesperación ciudadana ante la inseguridad y los riesgos de hacer justicia por propia mano.