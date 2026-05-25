Madres de familia toman la escuela y exigen destitución de la directora

Sabinas, Coahuila.– Brianna Vista Alcalá, acompañada por un grupo de madres de familia, tomó este lunes las instalaciones de la escuela primaria "Niños Héroes de Chapultepec", ubicada en la colonia Chapultepec, donde colocaron un candado en el acceso principal para impedir el ingreso del personal docente y administrativo. Las manifestantes exigieron la destitución inmediata de la directora del plantel, Ana Cristina Domínguez, a quien señalan por presuntas omisiones en la atención de un caso de supuesto abuso sexual contra una alumna de 10 años ocurrido durante una excursión escolar.

La protesta surgió luego de que la madre denunciara que el pasado 12 de mayo su hija de 10 años habría sido víctima de tocamientos indebidos durante una salida al cine organizada por la institución educativa. Según la versión proporcionada por la familia, el presunto responsable sería un hombre identificado como padre de familia que acudió a la actividad escolar junto con los estudiantes.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre las 10:40 y las 11:00 de la mañana; sin embargo, la familia asegura que nunca recibió una notificación inmediata por parte del plantel. La madre afirmó que ni ella, ni el padre de la menor, ni otros familiares fueron alertados sobre la situación y que fue hasta alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando la abuela recogió a la niña, que tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Acciones de la autoridad

Brianna Vista Alcalá señaló que solicitó a la dirección del plantel evidencia de las acciones implementadas tras el incidente, incluyendo registros de llamadas y la activación del protocolo correspondiente para la protección de menores. No obstante, aseguró que no se le mostró documentación que comprobara que la escuela hubiera actuado conforme a los procedimientos establecidos. Además, indicó que el maestro responsable del grupo, identificado como Roberto, habría negado posteriormente haber realizado llamadas relacionadas con el caso.

Ante la gravedad de los señalamientos, la madre informó que ya interpuso una denuncia formal ante el Centro de Atención a la Mujer y que tanto ella como su hija serán sometidas a valoraciones psicológicas como parte de la integración de la carpeta de investigación. Mientras tanto, madres y padres de familia que respaldaron la manifestación expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes y demandaron una investigación exhaustiva sobre la actuación del personal docente y administrativo.

Detalles confirmados

Las inconformes también cuestionaron que, tras el presunto incidente ocurrido durante la visita al cine, la persona señalada regresara en el mismo transporte que los menores, situación que calificaron como una omisión grave por parte de la institución educativa. Las manifestantes advirtieron que mantendrán la toma del plantel hasta obtener una respuesta formal de las autoridades educativas y garantías de seguridad para los alumnos.