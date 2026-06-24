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Coahuila

Gestiona Coahuila apoyos federales para fortalecer la competitividad empresarial en la región norte

La Secretaría de Economía busca impulsar condiciones favorables para la inversión y atender los retos que enfrentan las empresas tras los incrementos salariales.

Por Angel Garcia - 24 junio, 2026 - 12:03 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Economía de Coahuila mantiene diversos proyectos y gestiones ante el Gobierno federal con el objetivo de fortalecer las condiciones de competitividad para las empresas del norte del estado, informó el secretario Luis Eduardo Olivares.

      El funcionario señaló que las compañías de la región han resentido el impacto de los aumentos salariales, situación que ha representado retos para negocios con años de operación.

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      Retos para las empresas del norte de Coahuila

      Indicó que actualmente se encuentran sobre la mesa varias propuestas encaminadas a generar beneficios para Coahuila y atender las diferencias que afectan a la zona norte de la entidad.

      Agregó que se han solicitado medidas especiales y se espera una respuesta por parte del Gobierno federal.

      "No somos generadores de empleo, pero sí somos generadores de condiciones para que Coahuila siga siendo el mejor estado del norte para invertir", afirmó.

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