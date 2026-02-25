Empresas de Ciudad Acuña ajustan esquemas tras reducción a 40 horas laborales

Ciudad Acuña.– Tras la aprobación en el Senado de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, empresas de la localidad comenzaron a implementar modificaciones en sus esquemas de trabajo con el objetivo de evitar afectaciones en la producción.

Los ajustes se realizan de manera paulatina para adaptarse al nuevo marco laboral sin generar pérdidas ni disminuir la competitividad, informó la presidenta de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la ciudad, Keyla García Altamirano.

Explicó que entre las primeras medidas adoptadas destaca la apertura de un nuevo turno laboral, con el cual se busca cubrir el margen operativo y garantizar que los trabajadores no excedan el límite de 40 horas por semana.

"Queremos un ganar-ganar, por una parte que los trabajadores tengan solo sus 40 horas, así como que el empresario no tenga pérdidas y sea positivo para ambos", señaló.

Añadió que desde la cámara empresarial se analizan estrategias adicionales, entre ellas la gestión de posibles beneficios fiscales ante los tres niveles de Gobierno, a fin de amortiguar el impacto económico que pudiera representar la transición.

García Altamirano subrayó que el proceso de adecuación será gradual, priorizando la estabilidad laboral y la continuidad de las operaciones en las distintas empresas afiliadas.