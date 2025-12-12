Contactanos
Maquiladoras de Ciudad Acuña inician pago anticipado de aguinaldos por 285 millones de pesos

El pago adelantado busca apoyar a miles de familias y refleja el compromiso del sector con sus trabajadores.

Por Angel Garcia - 12 diciembre, 2025 - 03:29 p.m.
Maquiladoras de Ciudad Acuña inician pago anticipado de aguinaldos por 285 millones de pesos
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Las empresas maquiladoras de Ciudad Acuña comenzaron de manera anticipada con el pago de aguinaldos, generando una derrama económica estimada en 285 millones de pesos, informó Cuahtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras en Acuña.

      Aunque la fecha límite para cumplir con esta prestación es el 20 de diciembre, varias compañías optaron por entregarla antes, lo que refleja, según Hernández Castilla, el compromiso del sector con su plantilla laboral.

      El dirigente destacó que el aguinaldo sigue siendo un apoyo fundamental para miles de familias que dependen del sector maquilador y aseguró que las empresas han procurado cumplir en tiempo y forma, por lo que se espera que todos los pagos se realicen sin contratiempos.

      "Sabemos que es un derecho de los y las trabajadoras, por lo que vemos que se está haciendo todo en tiempo y forma y tenemos confianza en que se dé de buena manera", afirmó.

      Impacto en la comunidad

      La anticipación en los pagos permitirá que los trabajadores cuenten con recursos suficientes para enfrentar los gastos de fin de año.

