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Coahuila

Hallan a persona sin vida en arroyo de Ciudad Acuña

El cuerpo fue hallado en un arroyo detrás del fraccionamiento Las Aves; se investiga un golpe en la cabeza.

Por Ángel García - 04 noviembre, 2026 - 02:22 p.m.
Autoridades investigan el hallazgo de una persona sin vida en un arroyo detrás del fraccionamiento Las Aves.
Autoridades investigan el hallazgo de una persona sin vida en un arroyo detrás del fraccionamiento Las Aves.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Una persona fue localizada sin vida en un arroyo ubicado detrás del fraccionamiento Las Aves, hecho que es investigado por las autoridades debido a que presentaba un golpe en la cabeza.

      El hallazgo ocurrió recientemente, cuando la persona fue encontrada sin signos vitales en el cauce del arroyo.

      La lesión detectada motivó una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe algún hecho relacionado con la muerte.

      Personal de la Agencia de Investigación Criminal trabaja en el análisis del caso para esclarecer lo ocurrido.

      Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las causas del fallecimiento.

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