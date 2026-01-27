Solidaridad ciudadana brinda apoyo en Morelos ante las bajas temperaturas

MORELOS, COAH.– En medio de las bajas temperaturas que han golpeado a la región, la solidaridad ciudadana volvió a hacerse presente para brindar apoyo a quienes más lo necesitan, llevando alimento y acompañamiento en momentos de clima adverso.

Fernando y Debra Martínez, integrantes del Ministerio Dos Countries, compartieron que gracias al respaldo recibido se logró asegurar comida suficiente para afrontar dos noches más de mal tiempo, un gesto que representa alivio y esperanza para las familias atendidas.

La comunidad se une para ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan en Morelos.

La pareja hizo un llamado a la comunidad para mantenerse unida en oración, destacando que la ayuda solidaria y el apoyo espiritual son fundamentales para enfrentar las condiciones difíciles que persisten en la región.