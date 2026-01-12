Humberto Prado destaca remodelación en urgencias del IMSS en Coahuila

Con la reciente entrega del área de Urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social, se logró una mejora significativa en las condiciones de atención de los derechohabientes, y se continuará con las obras como parte del programa integral de infraestructura.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Cámara de la Construcción y consejero del IMSS, Humberto Prado, quien destacó la calidad y el alcance de los trabajos realizados en esta área clave del nosocomio.

"Yo las instalaciones las vi de muy buena calidad, todas las camas ya cuentan con oxígeno y con todos los aditamentos necesarios para la atención de urgencias, ahora se tiene mayor espacio y un muy buen equipamiento".

Desconoció si con la remodelación que se dio aumentó el número de camas en urgencias, lo cual dijo se debió haber dado, pero aún así consideró que no es suficiente ante la demanda que tiene en la Clínica 7.

Señaló que la remodelación fue integral, tanto en infraestructura como en equipamiento, lo que permitió transformar por completo la imagen del área de Urgencias y elevar la calidad del servicio que se brinda a los pacientes.

En cuanto a las siguientes fases del proyecto, el dirigente empresarial explicó que aún resta una etapa para completar la renovación total del edificio, por lo que se continuará con las obras de mejora del hospital.

"Van a seguir remodelando tanto el Block B como el A, por lo que en los próximos meses seguirán las obras, continuarán el movimiento, como parte del proceso de modernización del hospital".

En cuanto al tema de los elevadores señaló continúa en proceso, reconociendo que se trata de un punto crítico para la operación del hospital, en donde dijo que ya se consiguieron las piezas electrónicas que faltaban y que mantenía detenido su instalación.