En la central de autobuses Azota Karla y se abre la cabeza

MONCLOVA, COAH.– Una mujer con padecimientos mentales y problemas de adicciones resultó con un severo golpe en la cabeza tras sufrir una aparatosa caída al interior de la central de autobuses de Monclova, durante la madrugada de este martes, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El incidente se registró alrededor de las 03:00 horas en la central camionera ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, en el cruce con Cuauhtémoc, a donde la mujer, identificada únicamente como Karla y conocida en el sector, habría ingresado con la intención de resguardarse de las bajas temperaturas.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, lo que le habría hecho perder el equilibrio. En un descuido, resbaló y cayó de frente, golpeándose violentamente la cabeza contra el piso, quedando tendida en el interior del inmueble sin poder incorporarse.

Personas que se encontraban en el lugar presenciaron el accidente y, al notar que la mujer no reaccionaba, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración inicial y confirmaron que presentaba un golpe considerable.

Detalles confirmados

Debido a la gravedad de la lesión y al riesgo que implican los traumatismos craneales, los socorristas determinaron su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internada bajo observación médica y atención especializada.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal permanecieron en la central camionera para tomar conocimiento de los hechos y mantener el orden durante las labores de auxilio.