Contactanos
Coahuila

Cierran autopista Monterrey–Saltillo por fatal accidente

Se recomienda a los automovilistas utilizar la carretera libre como alternativa para evitar congestionamientos.

Por Monserrat Rodarte - 13 enero, 2026 - 09:12 a.m.
Cierran autopista Monterrey–Saltillo por fatal accidente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La autopista de cuota Monterrey–Saltillo permanece cerrada en los carriles con dirección a Saltillo, debido a un accidente automovilístico registrado a la altura del kilómetro 63, tramo que corresponde a la jurisdicción del estado de Nuevo León.

      De acuerdo con la información preliminar, en el percance lamentablemente perdió la vida una persona, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación para realizar las labores correspondientes de atención, peritaje y retiro de las unidades involucradas.

      Acciones de la autoridad

      Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas que transitan de Monterrey hacia Saltillo utilizar la carretera libre como vía alterna, a fin de evitar retrasos y congestionamientos.

      Detalles confirmados

      En tanto, se informó que los carriles con dirección a Monterrey, tanto por la autopista de cuota como por la carretera libre, se encuentran abiertos y con circulación normal.

      Se exhorta a los conductores a extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados sobre la reapertura de la vialidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados