Le da infarto a velador de frutería

MONCLOVA, COAH.– Una mañana marcada por la tragedia se vivió este martes en pleno Centro de Monclova, luego de confirmarse el fallecimiento de Baltazar Pérez Galván, de 43 años de edad, quien se desempeñaba como velador de una conocida frutería ubicada sobre la calle Juárez.

El deceso ocurrió en el estacionamiento del propio establecimiento localizado sobre la calle Abasolo, donde Baltazar estaba por concluir su jornada nocturna cuando, presuntamente, sufrió un infarto fulminante que le arrebató la vida antes de que pudiera recibir auxilio.

El hallazgo se registró poco antes de las 07:00 horas, cuando trabajadores de la frutería arribaron para iniciar labores y se percataron de que el velador se encontraba recostado en el pavimento, inconsciente y con evidente rigidez corporal. Al no responder a ningún estímulo, de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el área fue acordonada para dar paso a las diligencias correspondientes por parte de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llegaron en compañía del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, descartando que el cuerpo presentara huellas de violencia.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la esposa del fallecido informó a las autoridades que Baltazar padecía hipertensión y que días antes había sufrido una caída en su domicilio, la cual le provocó fuertes dolores de cabeza y en la espalda, antecedentes médicos que pudieron haber influido en su repentino fallecimiento.

El cuerpo fue asegurado para su traslado y análisis correspondiente, a fin de confirmar oficialmente la causa de la muerte.