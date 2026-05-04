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Coahuila

Llevan apoyos y sonrisas a Casa Hogar Manantial Amor en Ciudad Acuña

Diputado y lideresa del OMPRI entregan despensas, juguetes y sorpresas a menores.

Por Angel Garcia - 04 mayo, 2026 - 05:23 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Despensas, juguetes y diversas sorpresas fueron entregadas en la Casa Hogar "Manantial Amor", ubicada en el fraccionamiento Cedros, durante la visita del diputado federal Oscar Torres y la presidenta del OMPRI, Sara Cárdenas.

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      Entrega de apoyos a jóvenes

      Durante la actividad, los visitantes otorgaron apoyos con el objetivo de respaldar a los jóvenes y asegurar que los menores no sean olvidados por la comunidad.

      Compromiso social en Ciudad Acuña

      Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos por sumar apoyo y atención a quienes más lo necesitan en Ciudad Acuña, reforzando el compromiso social con niñas, niños y adolescentes de la región.

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