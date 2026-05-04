Video captado en Sabinas muestra forcejeo entre dos hombres por una menor de edad

Sabinas, Coahuila. – Un hecho captado por cámaras de videovigilancia y por un ciudadano en una calle de Sabinas muestra a dos hombres forcejeando, aparentemente por la posesión de una menor de edad, lo que generó comentarios en redes sociales durante las últimas horas.

En las imágenes se observa a los dos sujetos jalando a la menor mientras caminan por la vía pública. Uno de ellos traía los pantalones abajo, situación que llamó la atención de quienes difundieron el material. El video fue compartido ampliamente en plataformas digitales.

Posteriormente, en otro fragmento de grabación, se aprecia a ambos hombres abrazándose. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre el contexto completo de la situación registrada.

De acuerdo con información no oficial, una de las personas habría intervenido para evitar que la menor fuera sustraída. En el material también aparece una patrulla de Seguridad Pública que aparentemente pone orden en el lugar, sin que se informara sobre detenciones o el levantamiento de algún reporte formal.

Entre lo que se percibe de voces sociales a través de redes sociales, la versión que circula es que la intervención de uno de los hombres buscaba impedir un posible robo o sustracción de la menor de edad. No obstante, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento sobre el caso.

Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre lo ocurrido ni se ha confirmado si existe una denuncia formal relacionada con los hechos captados en video. El caso continúa generando dudas entre la ciudadanía ante la falta de información oficial.