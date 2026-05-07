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Coahuila

Ofrecen curso de inglés a bajo costo para niñas y niños en Nava

El programa contará con subsidio del 75% y busca fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma desde temprana edad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 mayo, 2026 - 02:17 p.m.
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      NAVA, COAH.- Niñas y niños de entre 6 y 12 años podrán participar en un curso de inglés a bajo costo que se realizará en el municipio, con el objetivo de acercar herramientas educativas a más familias de la comunidad.

      El curso de inglés está dirigido a niños de 6 a 12 años en el municipio de Nava.

      El programa será impartido por la academia PTA Piedras Negras y contempla un subsidio del 75 por ciento en el costo total, lo que permitirá que las clases sean más accesibles para padres de familia interesados en la formación académica de sus hijos.

      PTA Piedras Negras busca facilitar el aprendizaje del inglés en la comunidad.

      Este tipo de iniciativas busca fortalecer el aprendizaje desde temprana edad y brindar mayores oportunidades educativas a menores que desean desarrollar habilidades en un segundo idioma.

      El subsidio del 75% permitirá que más familias accedan a la educación en idiomas.

      Debido al interés que ha generado entre las familias de Nava, se informó que el cupo será limitado para quienes deseen integrarse al curso.

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