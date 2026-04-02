Inicia entrega de beca Rita Cetina en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El pago de la beca Rita Cetina, dirigida a jóvenes inscritos en programas federales, comenzó a entregarse en esta ciudad, informaron servidores de la nación.

De acuerdo con lo señalado por autoridades, la dispersión del recurso se realizará durante las primeras semanas de abril, luego de haber iniciado el pasado miércoles 1, con fecha de conclusión prevista a mediados del mismo mes.

Este apoyo económico está destinado a estudiantes que continúan con su formación académica, con el objetivo de contribuir a sus gastos escolares y fomentar la permanencia en el sistema educativo.

Detalles sobre la entrega de la beca Rita Cetina en Ciudad Acuña

Asimismo, se dio a conocer el calendario correspondiente a este periodo de pagos, como parte de la organización para la entrega del recurso a los beneficiarios.

Calendario de pagos de la beca para estudiantes en Coahuila

Pese a la cercanía del proceso electoral, autoridades indicaron que los programas federales, incluidas las becas, continúan operando de manera regular sin interrupciones.