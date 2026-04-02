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Coahuila

Incendio consume vivienda en Ciudad Acuña en medio de aumento de siniestros

Guadalupe Negrete Villarreal, de 62 años, relató cómo su vivienda de material tipo madera quedó en llamas en la colonia Porvenir.

Por Angel Garcia - 02 abril, 2026 - 03:36 p.m.
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      Ciudad Acuña.– Una vivienda fue consumida en su totalidad por el fuego en la zona centro de la ciudad, en medio de un repunte de incendios que se han registrado en las últimas semanas.

      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Acuña 1727, en la colonia Porvenir, hasta donde se movilizaron elementos de rescate tras el reporte de un incendio.

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      En el lugar, los socorristas se entrevistaron con Guadalupe Negrete Villarreal, de 62 años, quien señaló que un cuarto de su vivienda, construido de material tipo madera, se encontraba en llamas.

      A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el área afectada estaba deshabitada; sin embargo, el fuego ya había avanzado, provocando la pérdida total del espacio.

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      Testimonios y posibles causas

      Aunque las causas del incendio no han sido determinadas de manera oficial, testigos indicaron que pudo haber sido provocado por una persona con problemas de adicciones, quien presuntamente ha generado otros siniestros en la zona.

      Autoridades no reportaron personas lesionadas, pero reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier situación de riesgo, ante el incremento de incendios en la ciudad.

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