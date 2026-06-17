Piligrim's México abre nueva planta avícola en Sabinas: generará empleos

SABINAS, COAH.- La empresa Piligrim's México, dedicada a la producción avícola, abrirá sus puertas en el municipio de Sabinas, donde se construye una planta en el kilómetro 23 de la carretera tramo Sabinas-Juárez.

La llegada de la compañía representa una nueva oportunidad laboral para decenas de familias de la Región Carbonífera, hombres y mujeres que tendrán oportunidad de tener un empleo bien remunerado.

Durante la jornada de reclutamiento realizada en esta ciudad, la licenciada Ana Karen Jiménez, responsable del área de Recursos Humanos, informó que se ofertan 32 empleos en distintos puestos, entre ellos ayudantes generales, veladores, personal de mantenimiento y operadores.

La ejecutiva explicó que la empresa avícola El Caudal, con matriz en Guadalajara, Jalisco, se dedica a la reproducción de huevo fértil, y ahora expande sus operaciones hacia Sabinas con la construcción de una nave industrial que está próxima a concluir.

Jiménez adelantó que la fecha prevista para dar de alta al personal será el 6 de julio del presente año, en cuanto finalicen los trabajos de instalación y adecuación de la planta.

Entre los requisitos solicitados para los aspirantes destacan acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio, CURP, constancia de situación fiscal actualizada, cuenta bancaria para el pago de nómina y licencia de conducir en caso de optar por el cargo de operador.

Con esta apertura, Sabinas se suma a la red de operaciones de Piligrim's México, consolidando la presencia de la industria avícola en la región y generando expectativas de crecimiento económico y laboral para la comunidad.