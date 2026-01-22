Refuerzan hospitales y clínicas de la región con nuevo equipamiento

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de mejorar las instalaciones y la atención a los derechohabientes, el Gobierno del Estado inició la entrega de equipo nuevo a hospitales y clínicas de la región.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que el equipamiento fue recibido por parte de las autoridades estatales y que ya comenzó a distribuirse en las distintas unidades médicas.

Acciones de la autoridad

Detalló que entre el material entregado se incluyen básculas, escritorios y otros insumos, además de que se llevan a cabo reparaciones en algunos espacios con la finalidad de mantener las instalaciones en buen estado.

Señaló que la indicación por parte del estado es conservar clínicas y hospitales en condiciones óptimas para brindar un mejor servicio a la población.

Compromiso con la atención

"Seguiremos trabajando para que todos los hospitales e instalaciones estén en buen estado para las personas que acudan a atenderse", comentó.