Coahuila

Refuerzan hospitales y clínicas de la región con nuevo equipamiento

Gobierno del Estado inicia entrega de insumos y realiza mejoras para optimizar la atención médica.

Por Angel Garcia - 22 enero, 2026 - 04:22 p.m.
      Ciudad Acuña.– Con el objetivo de mejorar las instalaciones y la atención a los derechohabientes, el Gobierno del Estado inició la entrega de equipo nuevo a hospitales y clínicas de la región.

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que el equipamiento fue recibido por parte de las autoridades estatales y que ya comenzó a distribuirse en las distintas unidades médicas.

      Acciones de la autoridad

      Detalló que entre el material entregado se incluyen básculas, escritorios y otros insumos, además de que se llevan a cabo reparaciones en algunos espacios con la finalidad de mantener las instalaciones en buen estado.

      Señaló que la indicación por parte del estado es conservar clínicas y hospitales en condiciones óptimas para brindar un mejor servicio a la población.

      Compromiso con la atención

      "Seguiremos trabajando para que todos los hospitales e instalaciones estén en buen estado para las personas que acudan a atenderse", comentó.

