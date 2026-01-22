Inicia proceso de preinscripción para educación básica en Coahuila

Ciudad Acuña, Coahuila.– A partir de este mes dará inicio el proceso de preinscripción para la educación básica en el estado, por lo que autoridades educativas hicieron un llamado a madres y padres de familia para adelantarse y asegurar un espacio para sus hijas e hijos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, del 16 de enero al 6 de febrero se llevará a cabo la preinscripción para nivel preescolar, donde se espera el registro de alrededor de 25 mil alumnos. Para primaria, el trámite se realizará del 3 al 13 de febrero, con una proyección de 43 mil estudiantes, mientras que para secundaria se desarrollará del 9 al 27 de febrero, con una expectativa de 46 mil alumnos, todo a nivel estatal.

Importancia de la preinscripción anticipada

El director de Servicios Educativos de la Región, César Morales Veloz, destacó la importancia de realizar este proceso con anticipación, ya que permite a las familias buscar con tiempo un lugar en alguna escuela antes de que concluya el ciclo escolar.

Indicó que cuando no se efectúa el trámite dentro de los periodos establecidos, suele resultar más complicado encontrar espacios disponibles, lo que obliga a las familias a permanecer en listas de espera.

Consecuencias de no realizar el trámite

"No hay que esperarse, este trámite es necesario principalmente para quienes aspiran a ingresar a primer grado, en preescolar, primaria y secundaria", puntualizó el funcionario.