Coahuila

Invita 14º. Regimiento a Concierto de Banda de Música de la XI Región Militar

Dicho evento se realizará el 31 de enero del año en curso

Por Teresa Muñoz - 22 enero, 2026 - 04:06 p.m.
Invita 14º. Regimiento a Concierto de Banda de Música de la XI Región Militar
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Comandancia del 14 Regimiento de Caballería Motorizado ha extendido una cordial invitación a toda la ciudadanía para asistir al Concierto de la Banda de Música de la XI Región Militar, un evento que promete llenar de armonía y espíritu patriótico el corazón del Pueblo Mágico de Múzquiz.

      El concierto se llevará a cabo el próximo 31 de enero en la emblemática plaza Hidalgo, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad. La cita es a partir de las 17:00 horas, momento en que los acordes marciales y melodías populares comenzarán a resonar entre los asistentes.

      Esta presentación forma parte de las actividades culturales y de proximidad social que realiza el Ejército Mexicano con el objetivo de fortalecer los lazos con la población civil, además de ofrecer un espacio de sano esparcimiento para las familias muzquenses y visitantes.

      La Banda de Música de la XI Región Militar es reconocida por su calidad interpretativa y su variado repertorio, que abarca desde marchas militares hasta piezas clásicas y populares. Su participación en eventos cívicos y culturales ha sido aplaudida en diversas regiones del país.

      Las autoridades militares reiteran su invitación a toda la comunidad para que acudan y disfruten de este evento gratuito, que no solo enaltece el arte musical, sino también el compromiso del Ejército con la cultura y la identidad nacional.

