Cecilia Ramírez Sánchez muere tras descarga eléctrica en San Pedro

Una aparente deficiencia técnica en la instalación eléctrica de un domicilio particular terminó en tragedia la mañana de este jueves en la colonia Lázaro Cárdenas de San Pedro, Coahuila. Cecilia Ramírez Sánchez, una joven trabajadora de 33 años, perdió la vida de manera instantánea tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras se preparaba para iniciar su jornada laboral.

Los hechos se registraron minutos antes de las 06:00 horas en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida Constitución y la calle Segunda. Según los primeros reportes, la víctima se disponía a tomar un baño para dirigirse a su empleo en una planta maquiladora situada en el municipio vecino de Matamoros, Coahuila.

Falla eléctrica en la regadera: Un riesgo conocido

De acuerdo con las indagatorias preliminares realizadas por las autoridades en el lugar de los hechos, el siniestro fue provocado por una instalación eléctrica defectuosa. Se presume que un cableado en mal estado hizo contacto con la tubería de la vivienda, "aterrizando" la corriente hacia la bomba de agua.

Esta falla técnica permitió que la carga eléctrica se transmitiera a través del flujo hídrico y las partes metálicas de la regadera. Testimonios de los familiares indican que este problema no era desconocido; anteriormente, otros miembros de la familia habían experimentado ligeras descargas eléctricas al utilizar el agua, sin embargo, nadie anticipó que la intensidad de la corriente pudiera resultar letal.

Respuesta de los servicios de emergencia

Tras recibir la descarga, los familiares escucharon el grito de Cecilia y acudieron de inmediato en su auxilio, encontrándola inconsciente en el suelo del baño. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio en cuestión de minutos; sin embargo, tras realizar las maniobras de reanimación, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se hicieron cargo de la escena para levantar el acta correspondiente y dar fe del deceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley antes de ser entregado a sus deudos.

Prevención en instalaciones domésticas

Este lamentable incidente ocurre en una semana de alta actividad informativa en el estado, donde el nombre de Coahuila ha destacado por casos judiciales y reformas sociales. Expertos en protección civil han aprovechado el caso para recordar a la población la importancia de:

Revisar cableados: Asegurarse de que no existan cables "pelados" o expuestos cerca de tuberías.

Mantenimiento de bombas de agua: Verificar que los equipos eléctricos estén correctamente aislados y con una conexión a tierra física independiente.

Atender señales de alerta: Si se siente un ligero "toque" al tocar llaves de agua o regaderas, es vital suspender el uso del sistema y llamar a un electricista certificado.