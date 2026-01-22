Pierde el control y choca camioneta en cruce céntrico de Zaragoza

Zaragoza, Coah. – Durante los primeros minutos de este jueves, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de un accidente automovilístico registrado en el cruce de las calles Hidalgo y E. Carranza, a un costado de una conocida gasolinera.

El percance ocurrió frente a la ferretera SANRIV, donde una camioneta Ford Ranger color rojo terminó con severos daños. La unidad era conducida por Mirna Aguilar, de 32 años de edad, quien manifestó que circulaba de oriente a poniente por la calle E. Carranza y, al dar vuelta hacia la calle Hidalgo con dirección a la zona centro, perdió el control del vehículo.

Al sitio acudieron paramédicos de Bomberos y Protección Civil, a cargo de Adalberto Longoria Mares, quienes intentaron brindar los primeros auxilios a la conductora; sin embargo, esta se negó a recibir atención médica al señalar que había resultado ilesa.

La camioneta fue asegurada por una grúa y trasladada al corralón municipal, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la propiedad municipal.

