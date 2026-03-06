Reconocen a docentes de Ciudad Acuña por su labor educativa

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades educativas realizaron la entrega de reconocimientos a docentes de la ciudad como parte de un acto para destacar su labor dentro del sector educativo.

Durante el evento estuvieron presentes el Subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Nacho Castillo Carabes, y el Subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón Contreras, quienes encabezaron la entrega de apoyos y mensajes dirigidos al magisterio.

En su intervención, los funcionarios señalaron que existe el compromiso por parte del gobernador del estado de continuar impulsando la educación en Coahuila, mediante programas y acciones dirigidas a fortalecer el trabajo de los maestros. Como parte del evento también se entregaron tarjetas del programa Maestros Pa´Delante, mediante el cual el Gobierno del Estado brinda respaldo y apoyo al personal docente.

De acuerdo con las autoridades, estos programas buscan reconocer el esfuerzo de los maestros y mantener el compromiso de seguir trabajando en favor de la educación, sin bajar el ritmo en las acciones que benefician al sector.