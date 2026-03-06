Largas filas en puente internacional de Ciudad Acuña superan la hora de espera

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las largas filas en el cruce fronterizo continúan afectando a quienes pasan diariamente entre México y Estados Unidos, sin que hasta ahora se observe una mejora en los tiempos de espera.

Automovilistas que ingresan a México por el puente internacional reportan que deben esperar más de una hora para poder cruzar, situación que se ha vuelto recurrente desde el año pasado.

¿Qué ha causado las largas filas?

De acuerdo con usuarios del cruce, el problema se agravó tras el cambio del encargado de la aduana, quien implementó modificaciones en el sistema de revisión que han ralentizado el flujo vehicular.

Impacto en el turismo y comercio

Ante esta situación, se ha planteado la necesidad de realizar ajustes que permitan agilizar el tránsito, ya que el prolongado tiempo de espera resulta poco atractivo para quienes utilizan el puente.

La problemática también impacta los esfuerzos por promover el uso del puente internacional, así como actividades como el turismo médico y el comercio, que dependen de un cruce ágil entre ambas ciudades.

Automovilistas y residentes señalan que, mientras no se realicen mejoras en la operación, las filas continuarán representando un calvario cotidiano para quienes cruzan la frontera.