Menor rescatado avanza en su recuperación emocional en Múzquiz

NUEVA ROSITA, COAH.- En el municipio de Múzquiz, un menor de edad que fue rescatado de un entorno familiar marcado por el maltrato se encuentra en proceso de recuperación emocional gracias al acompañamiento del personal de la Casa Hogar "Refugio y Esperanza", institución dirigida por Claudia Hernández Salas en esa ciudad.

El caso ha generado atención en la comunidad, al tratarse de un ejemplo de cómo la intervención oportuna puede transformar la vida de un niño en situación vulnerable.

La directora del refugio explicó en entrevista que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) notificó sobre la necesidad de resguardar al menor, por lo que se le brindó atención inmediata.

Desde su llegada, el equipo de la Casa Hogar se ha enfocado en ofrecerle un ambiente seguro y afectivo, con el objetivo de que recupere la confianza y estabilidad emocional que había perdido.

Hernández Salas relató que el pequeño ingresó en condiciones deplorables, reflejo del maltrato que había sufrido. Sin embargo, con el paso de los días y el acompañamiento constante, su estado ha mejorado notablemente.

Hoy en día, el menor de 10 años de edad, se muestra más tranquilo y confiado, consciente de que se encuentra en un lugar donde puede salir adelante y construir un futuro distinto en su vida.

Uno de los avances más significativos es que el niño ya asiste a la escuela, cumpliendo con la regla principal de la Casa Hogar que busca garantizar el derecho a la educación.

Comentó además la directora que el infante ha ido asimilando el cambio de vida y muestra gratitud por las oportunidades que se le brindan, lo que facilita el proceso de integración y desarrollo personal.

Finalmente, Hernández Salas destacó que cuando un niño es agradecido, se abren muchas posibilidades para apoyarlo en su crecimiento. En este caso, la disposición del menor ha sido clave para que el equipo de "Refugio y Esperanza" logre avances en su recuperación, reafirmando la importancia de contar con espacios seguros y comprometidos con la protección de la infancia.