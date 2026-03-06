Joven provoca altercado en tienda de conveniencia en Nava

NAVA, COAH. — Un joven identificado como Roberto N protagonizó un altercado al interior de una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo, ubicada en la colonia Progreso, donde presuntamente agredió verbalmente a dos cajeras que se encontraban laborando en el establecimiento.

¿Cómo ocurrió el altercado?

De acuerdo con testigos, el individuo ingresó al negocio gritando y lanzando insultos contra el personal, situación que generó temor entre quienes se encontraban en el lugar y motivó el reporte a las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos del Mando Coordinado acudieron al sitio para dialogar con el joven, quien argumentaba que no podían proceder en su contra debido a su discapacidad, por lo que los oficiales buscaron persuadirlo para que se retirara del establecimiento y evitar mayores conflictos.