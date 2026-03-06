Llegan a Villa de Palaú los restos de Ricardo Hernández Rocha

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Esta tarde llegaron a este mineral los restos mortales del minero de Pasta de Conchos, Ricardo Hernández Rocha, luego de que fueran entregados de manera digna a su familia en la Ciudad de México.

El arribo marca un momento de profundo significado para la comunidad, que durante años ha esperado la recuperación de sus compañeros caídos en la tragedia minera.

Los servicios funerarios se llevan a cabo en la Capilla Martínez, donde desde las 15:00 horas familiares, amigos y vecinos velan el cuerpo del ciudadano.

Se informó que el cortejo fúnebre partirá mañana en punto de las 12:00 horas hacia el Panteón Santa Rosa, donde se dará sepultura al trabajador en medio de merecido homenaje.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, las instituciones integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos notificaron a la familia de Hernández Rocha sobre su identificación, junto con la de Isabel Minjarez Yáñez a sus familiares, cuyos restos aún no han arribado a la Villa.

Ambos forman parte de los rescates más recientes en la mina, que han sido posibles gracias a los trabajos de búsqueda encabezados por la Comisión Federal de Electricidad.

Con estos hallazgos se suman ya 25 rescates en total, siendo los de Hernández Rocha e Isabel Minjarez los números 24 y 25 respectivamente. Cada recuperación representa un paso más en el compromiso de devolver a las familias la certeza y el respeto que merecen tras 20 años de espera y dolor.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha reiterado que continuará acompañando a las familias en todo momento, desde la identificación hasta el destino final de los mineros, tal como ha ocurrido en los 23 casos anteriores.

Con ello se busca garantizar un proceso digno y humano, que honre la memoria de quienes perdieron la vida en la Unidad Ocho de Pasta de Conchos, complejo de carbón ubicado en la Villa de San Juan de Sabinas.