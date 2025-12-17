Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para adultos mayores en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– En la recta final del año inició la entrega de tarjetas del Bienestar correspondientes a un programa federal, con lo que se brinda acceso directo a los apoyos económicos para los beneficiarios.

La entrega de tarjetas del Bienestar se realiza en el Mercado de Acuña durante esta semana.

En esta etapa, el beneficio corresponde al programa de 65 años y más, dirigido a adultos mayores que recientemente concluyeron su trámite y ahora podrán disponer del recurso.

El servidor de la nación, Alejandro Mayo, señaló que este tipo de apoyos representan un beneficio importante para la población, especialmente para los adultos mayores.

Los beneficiarios son adultos mayores que completaron su trámite en agosto de este año.

Indicó que la entrega de tarjetas se llevará a cabo durante esta semana en el Mercado de Acuña, a donde deberán acudir todos los beneficiarios que fueron convocados.

Entre las personas que recibirán la tarjeta se encuentran quienes realizaron su trámite durante el mes de agosto del presente año.

Alejandro Mayo destacó la importancia de estos apoyos económicos para la población.

"Estos beneficios sin duda son esenciales para todos los adultos y más en esta temporada, en donde sigue siendo un apoyo importante de nuestra presidenta", comentó.