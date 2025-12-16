Fiscalía Anticorrupción lleva a Tania Flores Guerra a comparecer en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, compareció este martes ante la jueza Martha Eugenia Dávila luego de ser trasladada a la ciudad de Saltillo por elementos de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden de comparecencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.

Durante la audiencia inicial, realizada en el Centro de Justicia Penal de la capital del estado, se dio inicio formal al proceso penal en su contra bajo la causa 1119/2025, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública.

Como medida cautelar, la jueza determinó imponerle la presentación periódica, descartando por lo pronto medidas más restrictivas.

A solicitud de la autoridad judicial, la audiencia se llevó a cabo de manera privada, debido a que el caso está relacionado con un presunto desvío de recursos públicos y posibles irregularidades en la contratación de servicios durante la administración municipal encabezada por Flores Guerra.

El traslado de la exalcaldesa se realizó alrededor del mediodía, bajo resguardo de elementos de la Fiscalía.

Al respecto, el Fiscal General del estado, Federico Fernández Montañez, reiteró que no se trató de una detención ni de una orden de aprehensión, sino del cumplimiento de una orden de comparecencia emitida por el Poder Judicial, luego de que la exfuncionaria no acudiera ni justificara su inasistencia a un citatorio previo, vigente desde el pasado mes de julio.

Durante el trayecto de Múzquiz a Saltillo, la propia Tania Flores realizó una transmisión en vivo en redes sociales, en la que aseguró que las observaciones realizadas por la autoridad derivan de un contrato relacionado con un presupuesto de aproximadamente 280 millones de pesos destinado a obra pública.

Cabe señalar que Flores Guerra fue requerida mientras se desarrollaba también una audiencia relacionada con su ex tesorero, Víctor “N”, en Sabinas.

Esta misma semana, un juez de control vinculó a proceso a Víctor “N”, extesorero municipal durante la administración de Tania Flores, por el mismo delito de ejercicio abusivo de funciones.

La causa penal en su contra se origina por hechos ocurridos durante su desempeño como responsable de las finanzas del municipio de Múzquiz.

Como parte de las medidas cautelares impuestas, el juez ordenó la colocación de un dispositivo de geolocalización electrónica al exfuncionario, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial, asegurar su sujeción al proceso penal y evitar una posible evasión de la justicia.