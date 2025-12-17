Contactanos
Fortalecen relación Coahuila-Texas con programa 'Se busca' en Ciudad Acuña

Inician estrategia conjunta para localizar y capturar objetivos prioritarios en la franja México–Estados Unidos.

Por Angel Garcia - 17 diciembre, 2025 - 10:56 a.m.
Fortalecen relación Coahuila-Texas con programa Se busca en Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades de Coahuila y Texas dieron inicio oficial al programa "Se busca", una estrategia binacional enfocada en la localización y captura de delincuentes que operan en la franja fronteriza.

      El arranque se llevó a cabo en el vertedero de la Presa de la Amistad, un punto considerado clave por su conectividad entre México y Estados Unidos, donde se destacó el fortalecimiento de la relación de trabajo entre ambos estados.

      Objetivos del programa

      En el evento participaron autoridades de seguridad de Coahuila y Texas, con la presencia del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

      Como parte del programa, se presentó una primera lista integrada por 10 personas consideradas objetivos prioritarios, quienes son buscadas tanto en territorio coahuilense como en el estado de Texas.

      Avances en extradiciones

      Durante el 2025, se han concretado 16 extradiciones de personas requeridas por autoridades de Coahuila, con apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

      Asimismo, se informó que la lista de personas buscadas se irá ampliando conforme se detecten individuos que representen un riesgo para la seguridad en ambos lados de la frontera.

