SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE QUIEBRA DE AHMSA

En relación con información y comentarios que han circulado recientemente sobre el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA), la Sindicatura precisa:

Los procedimientos inherentes se desarrollan normalmente y las bases para la subasta de los activos fueron presentadas en tiempo y forma por la sindicatura y dentro del plazo legal establecido, en cumplimiento de lo requerido por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles.

Avances en el proceso de quiebra

En el desarrollo de la actual etapa, una vez efectuada la revisión y aprobación de dichas bases, se procederá, en su caso, a la emisión de la convocatoria y la posterior realización de la subasta, de acuerdo a las determinaciones que emita el juzgado.

Asimismo, se precisa que la titular del tribunal a cargo del proceso de quiebra, licenciada Ruth Haggi Huerta, se encuentra en funciones tras haber solicitado una breve licencia.

Compromiso de transparencia

La sindicatura refrenda su compromiso de conducir el proceso con transparencia, apego estricto al marco legal y mantendrá informadas a las partes interesadas conforme se vayan alcanzando resoluciones y avances relevantes dentro del procedimiento.