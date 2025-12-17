Contactanos
Hoy IMSS Nava realizará jornada de mastografías para detección oportuna de cáncer de mama

La UMF No. 60 también aplicará vacunas contra influenza y Covid-19 hoy 17 de diciembre.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 diciembre, 2025 - 11:03 a.m.
      NAVA, COAH. – La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 60 del IMSS en Nava invitó a las mujeres derechohabientes a participar en la jornada de mastografías que se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre, como parte de las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

      Detalles de la jornada de mastografías

      La atención se brindará de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las instalaciones de la UMF 60 y estará dirigida a mujeres de entre 40 y 59 años de edad, quienes deberán agendar su cita en el área de Medicina Preventiva y presentar copia de la tarjeta de citas del IMSS, así como dos copias de la credencial para votar.

      Vacunas disponibles durante la jornada

      Asimismo, se informó que durante esta jornada también se estará aplicando la vacuna contra la influenza y la Covid-19, por lo que se exhortó a la población a aprovechar estos servicios gratuitos y reforzar el cuidado de su salud.

