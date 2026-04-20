Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para adultos mayores en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Dio inicio la entrega de tarjetas del programa del Bienestar para adultos mayores que realizaron su trámite durante el mes de febrero, quienes ya fueron notificados sobre la llegada del plástico a esta ciudad.

La distribución se lleva a cabo en el Mercado Acuña, donde decenas de beneficiarios acudieron para recibir su tarjeta y poder acceder al apoyo económico que otorga el Gobierno federal.

Detalles sobre la entrega de tarjetas en el Mercado Acuña

De acuerdo con los responsables del operativo, los servidores de la nación permanecerán en el lugar hasta el viernes 24 de abril, con el objetivo de completar la entrega a todos los beneficiarios registrados.

Beneficiarios del programa del Bienestar en Ciudad Acuña

Este programa forma parte de las estrategias federales para respaldar a los adultos mayores, brindándoles un ingreso que contribuya a mejorar su calidad de vida y apoyar a sus familias.

Objetivo del programa del Bienestar para adultos mayores

El Gobierno federal busca garantizar que los adultos mayores tengan acceso a recursos que les permitan enfrentar sus necesidades básicas y mejorar su bienestar general.