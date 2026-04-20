Ejido La Cuchilla celebrará su 105 aniversario con gran fiesta de 3 días

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El comisariado del Ejido La Cuchilla, Leonel Gómez Camacho, anunció que todo está listo para la celebración del 105 aniversario de la comunidad, con un programa lleno de actividades que se desarrollarán durante tres días.

Las festividades arrancarán el próximo viernes por la tarde con el esperado concurso de parrilleros, que dará inicio oficial a los festejos.

Las actividades del primer día

Ese mismo día se realizará una tradicional callejoneada que partirá del arco de bienvenida del ejido y recorrerá la plaza principal, acompañada de música de banda y el emblemático burrito.

Por la noche se llevará a cabo la coronación de la reina y el baile popular, que promete reunir a gran parte de la ciudadanía.

Festejos del segundo día

El sábado, desde las 09:00 horas, se efectuará la cabalgata, a la cual se ha extendido la invitación a toda la población y visitantes de otros municipios.

Al término de esta actividad, los asistentes podrán disfrutar de una comida comunitaria. Más tarde, el campo de béisbol de Los Agricultores de La Cuchilla será sede de un rodeo que busca atraer a familias y visitantes, ubicado a un costado de la carretera cerca del arco del ejido.

La música será protagonista en esta jornada, pues se contará con la presencia de Banda Kañón y La Huella Norteña, quienes pondrán el ambiente festivo en la noche del sábado.

Cierre de la celebración

Finalmente, el domingo 26 se abrirá un corredor artesanal, juegos mecánicos y puestos de comida, cerrando por la noche con la presentación de Los Chavarría Brother y Los de La Lima.

Con ello se dará clausura a tres días de celebración que marcarán el 105 aniversario del Ejido La Cuchilla, reafirmando su identidad y tradición comunitaria.