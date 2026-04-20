Frente frío 45 mantiene lluvias y descenso de temperaturas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– La llegada del frente frío número 45 durante el fin de semana provocó un descenso en las temperaturas y condiciones de humedad que continúan presentes en toda la región.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, las lluvias, lloviznas y el ambiente húmedo han persistido en los últimos días, generando un clima más fresco de lo habitual para la temporada de primavera.

Acciones de la autoridad

El encargado del área de clima en Protección Civil de Acuña, Jesús Antonio Dávila, informó que para este año se tiene el pronóstico de un total de 48 frentes fríos, por lo que aún restan algunos sistemas por ingresar a la región.

Indicó que se espera que las condiciones actuales se mantengan en los próximos días, con probabilidades de lluvia y temperaturas moderadas a bajas.

Impacto en la comunidad

Asimismo, destacó que este inicio de primavera ha resultado positivo, ya que anteriormente se registraba una marcada escasez de precipitaciones, por lo que las recientes lluvias representan un beneficio para la región.