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Coahuila

Ciudad Acuña recibe segunda etapa del serial Unión Trail Coahuila

Corredores y familias participan en circuito estatal que promueve el deporte y la convivencia.

Por Angel Garcia - 20 abril, 2026 - 02:45 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la participación de corredores y familias de la región, se llevó a cabo en esta ciudad la segunda carrera del serial Unión Trail Coahuila, evento deportivo que recorre distintos municipios del estado.

      Esta competencia forma parte de un circuito estatal que busca fomentar la actividad física y la convivencia, siendo Acuña la sede de la segunda etapa de cinco programadas.

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      Acciones de la autoridad

      El coordinador estatal del serial, Urbano Flores Rodríguez, informó que aún restan tres carreras por realizarse, las cuales continuarán desarrollándose en otras localidades de Coahuila.

      Añadió que el cierre del circuito está programado en el municipio de Piedras Negras, donde se espera una amplia participación, dado el interés que ha generado este evento entre las familias.

      Detalles confirmados

      Asimismo, extendió la invitación a la ciudadanía para integrarse a las próximas competencias, destacando que más allá de la competencia, el principal objetivo es promover el ejercicio y fortalecer la convivencia familiar.

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