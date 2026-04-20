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Coahuila

Feria de concientización sobre autismo promueve inclusión en Ciudad Acuña

Familias y asociaciones se unen en evento que fomenta espacios adecuados para niñas y niños con esta condición.

Por Angel Garcia - 20 abril, 2026 - 02:32 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la participación de diversas asociaciones y familias de la región, se llevó a cabo una feria de concientización sobre el autismo, organizada por Plaza Bella, con el objetivo de promover la inclusión y generar espacios adecuados para niñas y niños con esta condición.

      El evento reunió a decenas de familias que acudieron para disfrutar de actividades diseñadas especialmente para menores con autismo, en un ambiente seguro, accesible y lleno de convivencia.

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      El evento y su organización

      El licenciado Carlos Tovar encabezó la convocatoria a distintas organizaciones civiles, logrando sumar esfuerzos para la realización de esta feria. Entre los participantes destacaron la cónsul de México en Del Río, Paloma Villaseñor, así como las asociaciones TOKA y Mi Pasión es Ayudar, entre otras.

      Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de juegos, dinámicas recreativas y actividades pensadas para fomentar la integración, siempre priorizando el bienestar de los menores.

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      Mensaje de inclusión y bienestar

      El evento se desarrolló en un entorno de alegría y respeto, en donde prevalecieron las risas y la convivencia familiar, al tiempo que se impulsó el mensaje de inclusión real para las personas con autismo.

      Organizadores destacaron que este tipo de actividades permiten que asociaciones y sociedad civil trabajen en conjunto para ofrecer alternativas a niñas y niños que, en muchas ocasiones, no pueden integrarse a otros espacios debido a la falta de condiciones adecuadas.

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