Feria de concientización sobre autismo promueve inclusión en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la participación de diversas asociaciones y familias de la región, se llevó a cabo una feria de concientización sobre el autismo, organizada por Plaza Bella, con el objetivo de promover la inclusión y generar espacios adecuados para niñas y niños con esta condición.

El evento reunió a decenas de familias que acudieron para disfrutar de actividades diseñadas especialmente para menores con autismo, en un ambiente seguro, accesible y lleno de convivencia.

El evento y su organización

El licenciado Carlos Tovar encabezó la convocatoria a distintas organizaciones civiles, logrando sumar esfuerzos para la realización de esta feria. Entre los participantes destacaron la cónsul de México en Del Río, Paloma Villaseñor, así como las asociaciones TOKA y Mi Pasión es Ayudar, entre otras.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de juegos, dinámicas recreativas y actividades pensadas para fomentar la integración, siempre priorizando el bienestar de los menores.

Mensaje de inclusión y bienestar

El evento se desarrolló en un entorno de alegría y respeto, en donde prevalecieron las risas y la convivencia familiar, al tiempo que se impulsó el mensaje de inclusión real para las personas con autismo.

Organizadores destacaron que este tipo de actividades permiten que asociaciones y sociedad civil trabajen en conjunto para ofrecer alternativas a niñas y niños que, en muchas ocasiones, no pueden integrarse a otros espacios debido a la falta de condiciones adecuadas.