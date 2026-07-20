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Coahuila

Inicia este lunes entrega de tarjetas Rita Cetina para estudiantes de primaria en Acuña

El apoyo federal llegará a alumnos de 90 escuelas; el proceso de distribución concluirá el 29 de julio.

Por Angel Garcia - 20 julio, 2026 - 02:15 p.m.
Inicia este lunes entrega de tarjetas Rita Cetina para estudiantes de primaria en Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Este lunes iniciará la entrega de tarjetas del programa federal Rita Cetina para estudiantes de primaria, luego de que el beneficio se extendiera a este nivel educativo, informó el servidor de la nación, Alejandro Mayo.

      El funcionario señaló que serán beneficiados los alumnos de 90 escuelas que previamente realizaron el trámite de incorporación al programa.

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      Detalles sobre la entrega de tarjetas en Ciudad Acuña

      Asimismo, exhortó a madres, padres y tutores a verificar la fecha y el horario asignados para acudir a recibir la tarjeta correspondiente y evitar contratiempos durante el proceso.

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      Beneficiarios del programa Rita Cetina en escuelas locales

      La entrega se llevará a cabo durante un periodo de 15 días y concluirá el 29 de julio, ya que se realizará en distintos horarios en cada plantel educativo.

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