Vandalizan barbería; como uno de los responsables

La brigada Topos Azteca, de la cual forma parte el rescatista muzquense Armando López Guerrero, ha recuperado hasta el momento 51 cuerpos de hombres, mujeres y niños que quedaron sepultados entre los escombros tras los sismos registrados en Venezuela.

López Guerrero informó a LA VOZ que aún tienen ubicados cuatro cuerpos más, por lo que actualmente diseñan las estrategias más adecuadas y seguras para que los rescatistas puedan ingresar a las zonas de mayor riesgo y realizar la recuperación de los restos.

Explicó que los terremotos dejaron devastadas amplias zonas del país sudamericano y provocaron una profunda tragedia entre las familias que, además de perder a sus seres queridos, también quedaron sin patrimonio y enfrentan un futuro incierto.

El rescatista relató que hace algunos días lograron recuperar los cuerpos de una mujer y su hija, una maniobra que representó un alto riesgo debido a las condiciones estructurales del sitio.

Señaló que, ante el peligro de nuevos derrumbes, pocos estaban dispuestos a ingresar al lugar. "Como integrantes de Topos Azteca decidimos arriesgarnos para recuperar a las personas que permanecían atrapadas entre toneladas de escombros", expresó López Guerrero al describir una de las operaciones más complejas realizadas durante la misión.

Finalmente, el rescatista afirmó que la brigada permanecerá en Venezuela el tiempo que sea necesario para continuar con las labores de búsqueda y recuperación. Agregó que confían en contar con la fortaleza, la salud y la capacidad necesarias para seguir apoyando por humanidad a las familias afectadas por la tragedia.