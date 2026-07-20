Inician cursos de verano en bibliotecas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la participación de 30 niños por biblioteca, este lunes iniciaron los cursos del programa "Mis Vacaciones en la Biblioteca" en el municipio de Múzquiz, los cuales se impartirán de manera gratuita en seis bibliotecas públicas.

La ceremonia de arranque fue encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez en la sala de investigación "María Encarnación Flores", ubicada en el ejido La Cuchilla, donde destacó la importancia de ofrecer espacios de aprendizaje y recreación durante el periodo vacacional.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal informó que todos los participantes recibirán sin costo el material necesario para desarrollar las actividades programadas en las próximas semanas, las cuales estarán a cargo del personal bibliotecario de cada una de las sedes.

Al concluir su intervención, Laura Jiménez Gutiérrez realizó el corte de listón con el que fueron declarados formalmente inaugurados los cursos de verano.

Las actividades se desarrollarán de manera simultánea en las seis bibliotecas que integran la red municipal del Pueblo Mágico de Múzquiz, con talleres y dinámicas dirigidas a niñas y niños.

En el evento también estuvo presente la coordinadora municipal de Bibliotecas, Berenice Garza, quien reconoció el respaldo de la Administración Municipal para mantener habilitadas las seis bibliotecas y ofrecer a los menores un espacio seguro para aprender y convivir durante las vacaciones.