Golpea pareja a mujer y la amenaza por denunciar

MONCLOVA COAH— Una presunta agresión por violencia familiar movilizó a corporaciones de seguridad luego de que una mujer de 29 años ingresó lesionada a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde denunció haber sido golpeada por su pareja sentimental y amenazada para impedir que presentara una denuncia.

El reporte fue emitido por personal médico del hospital, ubicado en la colonia El Mirador, lo que derivó en la intervención de elementos de la Policía Municipal de Monclova y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

América Martínez, víctima de violencia familiar

La afectada fue identificada como América Alejandra Martínez Martínez, quien declaró que durante la madrugada, aproximadamente a las 03:00 horas, asistió a un convivio laboral donde consumió bebidas alcohólicas. Al retirarse en un vehículo de plataforma, señaló que su pareja, Miguel Ángel Macías Cortinas, de 36 años, reaccionó de forma violenta al verla conversar con compañeros de trabajo.

De acuerdo con su testimonio, el hombre comenzó a agredirla físicamente durante el trayecto y continuó golpeándola al llegar al domicilio que ambos habitaban, ubicado en la calle Londres número 1117, en la colonia Chinameca.

Detalles confirmados sobre la agresión

La mujer manifestó además que las agresiones no eran un hecho aislado, al asegurar que anteriormente también había sido víctima de violencia física. Asimismo, declaró que el presunto agresor la amenazó con volver a atacarla si acudía ante las autoridades.

Aprovechando que el hombre salió a trabajar, la víctima acudió cerca del mediodía a recibir atención médica. El personal de la Clínica 86 le diagnosticó lesiones en ambos labios y múltiples golpes en el rostro.

Tras recabar su declaración, agentes de la AIC le brindaron orientación jurídica y le recomendaron presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y, en su caso, se determinen las medidas de protección previstas por la ley.