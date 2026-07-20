Empresario asegura tener 12 videos que evidencian presunto robo de ex empleada doméstica

El empresario Ricardo Saldívar afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto robo cometido por una ex empleada doméstica, al asegurar que cuenta con 12 videos de cámaras de vigilancia que, según dijo, evidencian a la mujer sacando diversos objetos de su domicilio.

Explicó que una persona encargada de vigilar su vivienda le mostró entre 10 y 12 videos en los que, presuntamente, la ex empleada aparece cada sábado saliendo con bolsas, paquetes y distintos objetos, aprovechando que permanecía sola en la casa.

Saldívar señaló que entre los bienes presuntamente sustraídos se encuentra una cadena con un valor superior a los 30 mil pesos, la cual, aseguró, heredó de su padre, además de otras piezas de joyería y diversos artículos cuyo faltante aún revisa.

Indicó que los videos entregados a la Fiscalía corresponden al tiempo de almacenamiento de las cámaras de seguridad y suman aproximadamente 12 grabaciones, principalmente de los sábados.

Asimismo, aseguró que la mujer reconoció haber tomado algunos objetos; sin embargo, según su versión, negó haber sustraído la cadena.

Por ello, sostuvo que será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes mediante la investigación.

Respecto a una posible conciliación, Saldívar afirmó que no se alcanzó ningún acuerdo.

Señaló que propuso resolver el conflicto si se lograba recuperar lo presuntamente robado o determinar con precisión los bienes involucrados; sin embargo, aseguró que el abogado de la ex empleada le recomendó no firmar ningún documento.