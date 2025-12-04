Entregan tinacos a bajo costo a 65 familias en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– A través de la vertiente Mejora, autoridades realizaron la entrega de tinacos de almacenamiento de agua a bajo costo, beneficiando a 65 familias de distintos sectores de la ciudad.

Acciones del programa Mejora en Ciudad Acuña

Francisco Carmona, coordinador del programa Mejora en Acuña, informó que estos apoyos están disponibles para toda la población y adelantó que próximamente se abrirá nuevamente la convocatoria. Explicó que, para concretar un nuevo pedido, es necesario reunir una solicitud mínima de 65 tinacos.

El funcionario destacó que este tipo de beneficios buscan fomentar el cuidado del agua en la región, considerando la importancia del suministro para las familias. "Estos programas son para todos y, sobre todo, son instrucciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez, que siempre está pensando en las familias coahuilenses", expresó.

Beneficios del apoyo a familias en Acuña

La entrega forma parte de las acciones sociales que mantiene el Gobierno del Estado mediante el programa Mejora, el cual ha incrementado su presencia en los municipios de la frontera.