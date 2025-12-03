Mario Coria celebra acuerdo de reducción de jornada laboral en Monclova

La COPARMEX Monclova respaldó la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al considerar que la implementación gradual que se dará a partir del 2027 da a las empresas el tiempo necesario para ajustar sus procesos, sin afectar su operación ni la competitividad.

Mario Coria, representante del sector patronal, dijo que el acuerdo alcanzado representa un balance entre las necesidades de los trabajadores y la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, que constituyen la base del empleo formal en el país. "Se anunció el acuerdo para la reducción de la jornada laboral, cuya implementación se dará de manera gradual a partir del 2027, mediante una reducción de dos horas por año, con un esquema progresivo que permitirá que las empresas adapten sus procesos internos y preserven su competitividad".

Reconoció la disposición del Gobierno Federal, ya que si se aplicaría de todos modos, se dio la oportunidad de hacerlo de manera gradual para poder hacer los ajustes de acuerdo se avance en el proceso. El dirigente empresarial celebró que la negociación se haya desarrollado en un clima de diálogo que permitió alcanzar consensos que fortalecen el ingreso de los trabajadores y consolidan la competitividad del país. "Este es un ejemplo de que los consensos pueden generar beneficios equilibrados para la economía y para quienes impulsan diariamente la actividad productiva", indicó.