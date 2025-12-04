Autoridades realizan operativo en Monclova para prevenir delitos

Autoridades de seguridad de la Región Centro llevaron a cabo un operativo coordinado en el tramo de la carretera federal 30, a la altura del kilómetro 58, frente a una empresa ubicada en el corredor Ciénagas–Monclova. La acción reunió a corporaciones municipales, federales y personal de inspección ambiental, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir la comisión de delitos en la zona.

Desde las 10:00 horas se instaló el punto de revisión en el sitio señalado, donde elementos policiales y personal de apoyo realizaron supervisiones a vehículos que transitaban por la vía, además de mantener presencia operativa para brindar seguridad a los automovilistas.

Acciones de la autoridad

El operativo incluyó la participación de unidades oficiales y personal especializado en materia ambiental, quienes se sumaron a las labores preventivas dentro de la estrategia conjunta. "En diciembre es cuando empieza este tipo de cacería, debido a que el venado baja de los cerros, en este año no hemos tenido casos, pero sí se han dado reportes a diferentes corporaciones. El operativo se mantendrá durante todo el mes de diciembre y quien se ha sorprendido, será detenido y tornado del ministerio público", dijo el director de seguridad pública, Richards Estrada.

Detalles del operativo en carretera

Las autoridades informaron que el objetivo principal fue fortalecer la percepción de seguridad y continuar con las acciones de coordinación entre las distintas dependencias.