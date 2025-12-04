Liberan imágenes de Epstein en Islas Vírgenes: detalles inquietantes

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha liberado imágenes y videos inéditos que corresponden a la residencia del fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein en la isla Little St. James, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El material gráfico, que nunca antes había sido difundido públicamente, documenta diversas áreas de la propiedad y fue liberado con el objetivo de fomentar la transparencia pública.

Imágenes inquietantes de la residencia de Epstein

El material ofrece una "visión inquietante" del entorno del individuo, según el representante demócrata Robert García. Entre los elementos que documentan las imágenes se encuentran:

- Dormitorios y diversas áreas de la residencia.

- Una habitación con múltiples máscaras dispuestas en una pared.

- Un teléfono fijo con botones de marcación rápida que contienen nombres escritos a mano.

- Lo que parece ser una camilla utilizada en procedimientos dentales y un espacio con una pizarra blanca.

En la pizarra se identifican palabras como "verdad", "engaño" y "político", con algunas secciones que han sido objeto de censura por parte de las autoridades.

Desclasificación de archivos relacionados con Epstein

La divulgación de estas imágenes ocurre en medio de la cuenta regresiva para la desclasificación de archivos gubernamentales vinculados a Epstein y a su co-conspiradora encarcelada, Ghislaine Maxwell.

Una legislación firmada previamente por el entonces presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con Epstein. El Departamento tiene hasta el 19 de diciembre para disponibilizar estos documentos en formato digital accesible. No obstante, la ley permite retener o censurar temporalmente registros que puedan comprometer "una investigación federal activa" o aquellos que incluyan nombres de víctimas, historiales médicos u otra información personal cuya difusión constituiría una "invasión de la privacidad claramente injustificada".