Baile con causa en Allende busca superar meta de juguetes este 2025

Allende, Coah.— Organizadores del tradicional baile con causa anunciaron que este año esperan superar la meta de juguetes recaudados, tras retomar el evento en 2023 luego de la pausa por la pandemia. La dinámica consiste en que los asistentes ingresen al auditorio municipal entregando un juguete como cuota de entrada, iniciativa que ha generado una amplia respuesta de familias, comercios y grupos locales.

¿Qué grupos musicales participarán en el baile con causa?

El evento se realizará el próximo 12 de diciembre a partir de las 8 de la noche, contando con la participación de Los Leales, Conjunto Norte, Los Nuevos Originales y agrupaciones de Acuña, sumando cinco grupos en total. Los organizadores aclararon que las mesas reservadas únicamente servirán para atender a los músicos, como forma de compensación por su apoyo desinteresado.

Detalles sobre la recolección de juguetes en Allende

Durante la edición pasada se entregaron cerca de 800 juguetes y 750 bolsitas, logrando cubrir comunidades como El Remolino y Santa Eulalia. Este año, el grupo de apoyo encabezado por Nicho ya cuenta con alrededor de 225 juguetes antes de iniciar el evento, gracias a donaciones de familias, comercios y ciudadanos, reiterando que se trata de un evento 100 % familiar y abierto a todo el municipio.